Эксперт призвал удалить со смартфона восемь опасных приложений

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

Эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов удалить восемь опасных приложений. Об этом он написал в статье для журнала Forbes.

Среди приложений из Google Play Store, которые содержат вредоносное ПО, оказались Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary, а также QRecorder.

По словам Доффмана, эти приложения могут украсть банковские реквизиты пользователя и обойти двухфакторную аутентификацию. Эксперт заявил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству, после чего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

Специалист порекомендовал после удаления перечисленных приложений проверить банковские счета на подозрительную активность, а также изменить пароли для входа в мобильный банк.

Ранее эксперты выявили приложения, которые активно занимаются передачей данных пользователей третьим лицам. Соответствующий отчет компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью. В частности, специалисты пришли к выводу, что главным распространителем личной информации является приложение соцсети Instagram — оно делится 79 процентами данных юзеров, в том числе историей просмотров, а также сведениями о покупках.