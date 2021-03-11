Юля Жукова поняла, что не хочет жить в Москве

Вадим Карасев

Юля Жукова кочует по Москве в компании Игоря Григорьева. Они то живут у друзей, то в отеле, то снова у друзей. Передвигаются на машине, но Юля жалуется на цены, пробки, в общем, столица, по ее мнению, не то место, где ей стоит остаться и жить. В скором времени они переберутся в Санкт-Петербург, так как там Жуковой комфортнее. На Дом 2 уже не собираются?

«Так и будешь работать только на транспорт и парковки», - жалуется Юля.

Кто бы мог подумать, что Юля Жукова будет жаловаться на жизнь в столице? Всем экс-участникам, ну или практически всем так важно остаться в столице, они столько усилий прилагают для того, чтобы остаться жить в Москве, напрочь забывая о том, что родились в другом городе и всегда могут вернуться на малую родину, пишет newstes.ru.Но Юля Жукова поняла, что не хочет становиться москвичкой. Ей неуютно в городе, она чувствует себя потерявшейся, старается обходить стороной большие компании. Пока что они с Игорем Григорьевым напоминают бездомных - свое жилье не арендуют, а переезжают от одних друзей к другим. Уже успели даже в отеле пожить, и снова нашли каких-то друзей, готовых их приютить.Сейчас Юля мечтает вернуться в Санкт-Петербург, так как Москва оказалась слишком дорогим местом для жизни, да и пробки выводят Юлю из себя, она просто не может никак найти себе место, когда вспоминает, как дорого оплачивать парковку, и как долго приходится добираться из-за постоянных остановок. Правда, спуститься в метро и ускорить передвижение, а заодно и удешевить Юля не додумалась.В целях экономии Юля оставила машину на аварийке, но ее оштрафовали на 5 тысяч, и так как она не оплатила штраф, то выписали еще один на аналогичную сумму. После уплаты 10 тысяч Юля поняла, что пора собирать вещи.Совершенно непонятно, зачем вообще ездить по столице, напрашиваясь то к друзьям, то по бартеру в отель. Разве что в ожидании приглашения вернуться на телестройку?