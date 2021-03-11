Каким был Чимин во время учебы? Его одноклассники и учителя дали большое интервью

Анастасия Иванова

Чимин (Jimin) является одним из представителей старшей школы искусств в Пусане. Состав директоров безумно гордится тем, что мальчик стал выпускником именно этого учебного заведения, ведь благодаря Мочи школа получает бесплатную сумасшедшую раскрутку.

Все учреждение делится на 3 департамента: классы классической музыки, классы искусств и танцевальные классы. Итак, Чими учился в танцевальном классе. Журналисты с «KOREA NOW» поинтересовались у обучающихся там ребят и преподавателей, каким они запомнили Чимина, когда видели его лично.

«Он безумно большой трудяга», «Он очень милый и потрясающий танцор», «Все мне завидуют, когда узнают, что я учусь в той же школе, что и Чимин», — отзываются о парне ребята. Они отмечают, что осознание того, что они практически находятся рядом со звездой, заставляет их мечтать больше и работать усерднее, ведь шанс стать кем-то влиятельным есть у каждого. Даже у обычного мальчишки из Пусана.

Преподаватели Мочи также признают, что айдол находился в танцевальном зале больше всех. Он посвящал тренировкам практически все свободное время и обожал слушать музыку, которая для него являлась особым предметом искусства.