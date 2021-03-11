Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонников

Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонниковФото: @_larisa_guzeeva_

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева ради нового проекта для телеканала «Пятница!» кардинально сменила образ на более молодежный. В комментариях к публикациям с актрисой в ее Instagram поклонники удивились преображению артистки.

По словам Гузеевой, в новом образе она будет сниматься для посвященного соцсети TikTok шоу «ТикТок Талант» в составе жюри. На фотографиях, сделанных в гримерной и в студии, ведущая предстала в непривычном, обновленном стиле. Большинство вещей на артистке не соответствовали тому образу, к которому привыкли ее поклонники за последние годы работы на Первом канале.

В комментариях большинство зрителей согласились, что преображение пошло лишь на пользу Гузеевой. «У вас такой лоб красивый! Вам очень идет!» — написала gerdavredna. А пользовательница milevskayasvetlana шутливо заметила, что «бедолага [Дима] Билан аж поседел рядом с такой красавицей Ларочкой». О том, что ведущей ранее подбирали неудачные образы, сообщила olya84052. «На "Давай поженимся" [надо] так одевать. Как приоденут — как колхозница», — подчеркнула юзер.

Ранее Гузеева назвала главную ошибку, которую совершила в своей жизни. По словам ведущей, она сожалеет, что не родила десятерых детей. У нее их двое: сын Георгий и дочь Ольга. Артистка также поинтересовалась у подписчиков, есть ли среди них многодетные родители.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова передвигалась в инвалидном кресле в последнюю беременность
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова передвигалась в инвалидном
Мать Андрея Аршавина требует два миллиона у его тяжелобольной бывшей жены
Мать Андрея Аршавина требует два миллиона у его тяжелобольной бывшей
В правительстве заговорили о дефиците по советскому типу
В правительстве заговорили о дефиците по советскому типу
Сборная России добилась исторической победы на ЧМ по фристайлу
Сборная России добилась исторической победы на ЧМ по фристайлу
9 массовых машин попали под налог на роскошь
9 массовых машин попали под налог на роскошь
Правительство возобновит программу туристического кешбэка в марте
Правительство возобновит программу туристического кешбэка в марте
В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ
В Луганске заявили о гибели ополченца после обстрела со стороны ВСУ
История зрительницы о неадекватном преследователе испугала ведущую
История зрительницы о неадекватном преследователе испугала ведущую
Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонников
Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонников
Собянин открыл новое здание клуба "Современник"
Собянин открыл новое здание клуба "Современник"
"Попивает — это мягко сказано": звезда "Дома-2" обвинил Бузову в пьянстве
"Попивает — это мягко сказано": звезда "Дома-2" обвинил Бузову в
Россиянам рассказали, какие деньги нельзя инвестировать
Россиянам рассказали, какие деньги нельзя инвестировать

Топ на сегодня

Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее роскошный особняк
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Лариса Гузеева шокировала страстным рэпом в «Давай поженимся»
Раскрыты первые подробности нового шоу Ларисы Гузеевой
Лариса Гузеева отказалась от фотошопа
Лариса Гузеева опубликовала "божественное" фото