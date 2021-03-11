«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина сядут за барную стойку

Алексей Вольцев

Проект «Бородина против Бузовой» прекращает существование в привычном формате. Стартуют съемки абсолютно нового шоу Ксении и Ольги, детали которого выяснил «NewsTes.ru».

Пока «ДОМ-2» ищет свое пристанище на больших и малых каналах, его главные звезды не сидят без дела. В середине марта на ТНТ стартует новое ежедневное утреннее шоу, ведущими которого станут Ольга Бузова и Ксения Бородина.

«Сначала планировалось, что «Бородина против Бузовой» будет сниматься минимум до лета, но 12 марта выйдет последний выпуск, — рассказал «NewsTes.ruу» источник на телеканале. — Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям. Причем, если бы «пилот» не понравился руководству, Оля и Ксюша просто потеряли бы работу. Название в итоге решили сильно не переделывать, чтобы сохранить узнаваемость бренда — теперь это «ББ шоу».

Съемки первого выпуска передачи состоятся уже сегодня. Удивительно, но создатели решили уйти от скандальности, это скорее попытка привнести на канал что-то… чистое, доброе вечное. Главное требование: никаких криков, ругани и драк. В рамках ток-шоу ведущие будут деликатно обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями.

«Бузова и Бородина по факту настоящие специалисты во всем, что касается «житейских проблем», — рассказали на ТНТ. — Причем на многие вещи у них абсолютно противоположный взгляды. Но жизненный опыт позволяет обеим давать объективную оценку по ряду вопросов. Да и красивая светлая студия с новыми декорациями и барной стойкой будет располагать к теплой дружеской беседе. Без излишнего драматизма и наигранности».

Героями программы будут в основном обычные люди, которые благодаря приходу на «ББ шоу», возможно, смогут разобраться в своей жизни и решить какие-то насущные вопросы. Помогут им в этом в том числе психологи, юристы, экстрасенсы и, конечно же, знаменитости.