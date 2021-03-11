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Курсы подготовки к IELTS от компании MIA

Курсы подготовки IELTS направлены на сдачу экзаменов по английскому языку и получения соответствующего сертификата. Данный экзамен проводится в устной форме или в виде компьютерных тестов по следующим разделам: чтение, аудирование (слушание), устная речь и письмо.

Благодаря разнообразной программе подготовки к IELTS от компании MIA miaeducation.kz вы сможете получить практические навыки владения английским языком и успешно сдадите экзамены и тесты на необходимое количество баллов.

Качественная подготовка – отличный результат

Человеку, который хочет получить высокооплачиваемую работу в странах, где английский язык является государственным или приоритетным (Канада, Австралия, Великобритания), необходимо постоянно повышать свои профессиональные навыки в чтении и лексике.

Обучение на курсах компании MIA, направленных на сдачу тестов IELTS, основано на новейших образовательных решениях, в том числе с использованием современных мультимедийных учебных материалов и ряда специально разработанных языковых упражнений, позволяющих быстро запоминать недавно изученный словарный запас.

Основой курса также являются многочисленные тесты IELTS, основанные на реальных экзаменационных заданиях, которые позволят мониторить ваш прогресс в обучении по заданным программам, имитируя настоящий экзамен.

Дня чего нужен сертификат IELTS

Сертификат IELTS  позволяет вам подать заявку на многие курсы, преподаваемые на английском языке по всему миру, подтверждая вашу компетентность в области владения иностранным языком и помогая найти лучшую работу или получить повышение на занимаемой должности.

 Полученный в будущем сертификат отражает реальный уровень практических навыков английского языка, необходимых для учебы, работы и проживания в англоязычной среде. Тестирование организовано совместно 3 квалифицированными учреждениями: Британским советом, экзаменационной комиссией ESOL Кембриджского университета и IDP Австралия. Документ о прохождении тестов IELTS принимается более чем в 10000 учреждений в 140 странах мира, при этом более 3000 учреждений расположены в США – общественные организации, учебные заведения и частные компании.

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