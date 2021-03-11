Лариса Гузеева переходит с Первого канал на «Пятницу»

Алексей Вольцев

Представители телевизионного канала «Пятница» опубликовали на своей Instagram-страничке радостное заявление для всех любителей социальной платформы TikTok (как юзеров, так и блогеров). Сотрудники «Пятницы» создают новое шоу «Тик Ток Талант», в котором могут поучаствовать абсолютно все. На данный момент проект находится в поиске талантов, однако некоторые кадровые вопросы уже решены. Например, недавно стало известно, что место жюри займут уважаемые селебрити: певец Дима Билан и самая знаменитая ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева.

«Шоу, которое перевернёт твой телевизор. #ТикТокТалант — это новый телевизионный проект по поиску талантов. В жюри — самые-самые — Дима Билан и Лариса Гузеева! Ведущими стали Регина Тодоренко и Рома Каграманов», — делятся некими секретами закулисья администраторы Instagram- странички «Пятницы».

Увы, на данный момент дата премьеры и сам сценарий шоу остаются неизвестными, однако, сотрудники отмечают, что релиз шоу состоится совсем скоро. «Интересно, что там будет? Типа минцта славы только из блогеров тиктокеров?», «Неплохо они решили навариться на тиктоке, сейчас же это самый тренд!» — комментируют публикацию нетизены.

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