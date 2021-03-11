Лунный день сегодня 11 марта 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика очень сильна и изменчива. Именно поэтому астрологи советуют следить за лунным календарем, чтобы знать, каким будет тот или иной день. Пришла пора узнать, что уготовано нам Луной сегодня.

Это яркий и позитивный день, в который нужно уметь распознавать знаки судьбы. Вселенная будет посылать нам подсказки, понять которые поможет лишь интуиция. Благо, шестое чувство сегодня будет сильным у большинства людей.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Луна убывает и почти лишилась своих сил. Ее пребывание в Водолее в такой день будет достаточно благоприятным. Этот четверг обещает быть интересным и насыщенным в плане эмоций. Также этот день отличается завидной стабильностью.

Магнитные бури 11 марта: магнитных бурь не ожидается, поскольку вспышек на Солнце замечено не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

интуиция;терпимость к людям;спокойствие;романтика;радость;доброта;объективный взгляд на мир.спешка;недостаток уверенности;оформление кредитов.

Домашними делами стоит заниматься либо рано утром, либо поздно вечером. Не стоит перегружать себя заботами. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют убираться и наводить порядок вместе с близкими людьми. Так можно гораздо быстрее справиться со всеми задачами.

Что надеть в этот четверг

Водолей требует от людей красоты, пропорциональности и элегантности. Повезет всем, кто имеет тонкое чувство прекрасного. Очень важно чувствовать форму и цвет, правильно их комбинировать. Ограничений по цвету нет, поэтому вы можете создавать любые образы. Главное, чтобы эти они были действительно гармоничными.

Из камней-талисманов отдать предпочтение стоит минералам с легкой энергией: аметисту, яшме, кораллу, розовому кварцу. Можно носить украшения из любых металлов. Ранее мы рассказывали о том, как правильно выбрать талисман для достижения текущих целей.

Любовь и отношения в 28 лунный день

Луна в Тельце наделит людей повышенной терпимостью к окружающим и спокойствием. Начинать общение будет очень легко. Люди будут открытыми, готовыми к поискам любви и романтике. Это идеальное время для свиданий, перевода отношений на новый уровень, знакомства с родителями второй половинки.





Луна в Водолее оказывает очень сильное влияние на чувственную сферу жизни. Именно поэтому люди сегодня будут зависимы от наслаждений, удовольствий. Старайтесь быть чуткими и внимательными по отношению ко второй половинке. Истинную радость многим из нас принесет возможность сделать счастливым своего партнера, подарить ему тепло и заботу.

Настроение и здоровье 11 марта

Старайтесь смотреть на мир объективно. Некоторые проблемы могут ожидать людей с консервативными взглядами. Сегодня нужно быть новаторами, готовыми к принятию нового. Постарайтесь не строить воздушные замки, а поступать рационально. Надеяться на удачу — не самая лучшая стратегия.

Работа — это хорошо, но сегодня важно найти время и для семьи, домашних дел. Луна может сделать нас немного сентиментальными, но более добрыми, отзывчивыми и готовыми прийти на помощь. Это отличный день для умеренных физических нагрузок, прогулок, приема ванн с солью.

Финансы и работа по лунному календарю

В финансовой сфере очень полезно будет взвешивать каждый свой шаг. Вам потребуется логика. Огромный успех ожидает всех, кто занимается напрямую продажами или работает в банковской сфере, сфере компьютерных технологий. Все, что связано с цифрами, пойдет как по маслу. Также повезет волонтерам, работникам медицинской сферы.

Большая прибавка к зарплате и выручке ожидает тех, кто не согласен на вторые и третьи места. Финансовый успех последует за теми, кто жаждет быть первым, самым лучшим. Астрологи советуют следовать правилам, заниматься покупками, но не давать никому взаймы и самим не брать в долг.