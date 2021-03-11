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"Маме понравится": аптека посоветовала дарить вибраторы на День матери

"Маме понравится": аптека посоветовала дарить вибраторы на День матери

Британская аптечная сеть Boots была вынуждена извиняться за неуместную рекламу секс-игрушек в качестве подарка на День матери, сообщает Metro.

В размещенной на Facebook рекламе с подзаголовком "Для каждой мамы" были представлены в ассортименте разноцветные вибраторы различных форм и размеров.

В Boots заявили, что произошла техническая ошибка, из-за которой два разных рекламных объявления объединились в одно.


"Ищете идеальный подарок для своей мамы? Где бы она ни была, у нас есть то, что ей понравится", — говорится в объявлении.

Реклама британской аптечной сети возмутила пользователей Сети, которые сочли неуместным в ней изображение маленькой девочки. 

В результате в Boots принесли извинения после случившегося. "Мы приносим извинения всем, кого оскорбила данная реклама", — сообщили представители сети, отметив, что реклама была сразу же удалена, как только в Boots выявили ошибку.

Как писал NEWSTES, ранее Burger King пришлось извиняться за праздничный твит "Место женщин — на кухне".

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По материалам: uposters.ru
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