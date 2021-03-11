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Марина Зудина: «У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших детей»

Марина Зудина: «У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших детей»

Марина Зудина и Олег Павлович начали встречаться, когда артист разменял шестой десяток. Молодая избранница настаивала на детях, в то время как Табаков считал, что ему уже поздно еще раз становиться отцом. И все же Марина переубедила любимого и родила ему сына Павла и дочь Марию.


Не секрет, что роман Марины Зудиной и Олега Табакова начался в тот момент, когда он был женат на актрисе Людмиле Крыловой. 

«Не было никаких предложений. Я пришла в театр, и мне помощник режиссера сказала, что Олег Павлович уходит из семьи. Я немного удивилась, ведь у меня не было такого желания. Хотела, чтобы он поговорил с сыном Антоном (рожденным в браке с Крыловой, — прим. «NewsTes.ru»). Когда рассказала обо всем маме —  а она у меня деликатный человек, — та спросила: «А к кому?». Ответила, мол, ко мне. Расписались мы спустя полтора или два года после этого. У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших общих детей. Говорил, что будет старый. Но родился Павлик, а спустя 11 лет появилась на свет Маша. Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребенка», — разоткровенничалась 55-летняя Марина Вячеславовна на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». 

Публика до сих пор обвиняет Зудину в том, что та разбила семью Табакова, оставила без отца двоих детей. Актриса просит недоброжелателей не делать скоропалительных выводов.

«Для него тема ухода из семьи была сложной. Он ушел не из-за меня... Но если бы меня не было, то он, возможно, не ушел бы. Там что-то разладилось. Порой так бывает само по себе. Но он точно ушел не из-за женщины», — подчеркнула артистка.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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