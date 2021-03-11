Марк Горонок соврал о смерти дочери и жены ради алкоголя

Влада Некрасова

Супруга Марка Горонка сообщила, что он специально рассказывал друзьям и родственникам о смерти близких, чтобы собрать деньги на спиртное. Поступок мужа стал последней каплей для Анны, и теперь она мечтает о разводе.

Марк Горонок и его супруга Анна были вместе около семи лет. Все это время женщина терпела пьяные загулы супруга и рукоприкладство. По словам жены артиста, он является опытным манипулятором, умеющим использовать окружающих.

«В самом начале отношений он говорил мне, что ждал именно такую сильную женщину, которая поможет ему справиться со всеми проблемами. Я старалась его спасти, но у Марка серьезные проблемы с алкоголем. Когда он выпивает, он становится неадекватным. Он избивал меня, однажды угрожал и мне, и ребенку», — призналась Анна.

Однако домашнее насилие — далеко не самое страшное, что произошло в семейной жизни Марка и Анны. Однажды актер на полном серьезне рассказал друзьям, что его жена и маленькая дочь умерли. «Мне стали звонить встревоженные родственники, узнавать, что случилось. Выяснилось, что Марк рассказывает будто мы с дочкой погибли в автокатастрофе, собирает деньги. Эти самые деньги он потратил на алкоголь. У меня есть переписки с несколькими друзьями, с которыми он общался», — подчеркнула Анна в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Сам Горонок вину отрицает. Актер подтвердил, что однажды писал подобные сообщения, но подтекст у них был совершенно иной. «Мы с Аней тогда сильно поссорились. Она сказала, что требует развода. Я имел в виду, что наш брак умер, что она для меня умерла. Но никаких аварий я не придумывал, деньги не собирал», — рассказал артист.

Сейчас Марк и Анна собираются разводиться. Главный вопрос касается опеки над общей дочерью. Супруга актера призналась, что боится оставлять его один на один с ребенком, поэтому будет добиваться единоличной опеки.