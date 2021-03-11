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Марсоход Perseverance впервые записал звуки своего лазера

Марсоход Perseverance впервые записал звуки своего лазера

Ровер Perseverance впервые записал звуки своего лазера на Марсе. Записи были сделаны инструментом SuperCam и уже прибыли на Землю, сообщается в пресс-релизе NASA. 

"Данные с инструмента поступили в операционный центр французского космического агентства в Тулузе, они включают первые аудиозаписи звука лазера на другой планете", — говорится в сообщении.

Did you know? Some sounds that we’re used to on Earth, like whistles, bells or bird songs, would be almost inaudible on Mars.

Learn more in the “Sounds of Mars” episode of our Curious Universe podcast.

🎧 Listen: https://t.co/KgSQExqgut pic.twitter.com/YXxjE55ytT

— NASA (@NASA) March 10, 2021

Представители агентства опубликовали три аудиофайла, первый из которых был записан через 18 часов после посадки. На них можно услышать ветер и щелчки лазера, направленного на скалу на расстоянии примерно 3 метра. Некоторые из звуков более громкие, что говорит о физической структуре разных целей — твердости или мягкости поверхностей.

Ранее NEWSTES писал, что Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса.

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По материалам: uposters.ru
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