Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео

Анастасия Иванова

Блондинка относится к тем звездам, которые не скрывают наличие пластических операций. На днях Маше Малиновской в очередной раз изменили форму груди, о чем она рассказала в личном блоге, не забыв продемонстрировать результат хирургического вмешательства.

Как призналась телеведущая, ей пришлось прибегнуть к уменьшению бюста, так так с ним у нее возникли серьезные проблемы. «Я сделала очень неудачную операцию. Я это нигде не показывала. Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy. Меня прямо изуродовали», — разоткровенничалась 40-летняя Малиновская.

Теперь же Маша вполне довольна своей внешностью. «Ну вот. Моя новая грудь. Она стала намного меньше и, я надеюсь, красивее, чем была», — отметила звезда.

Похоже, что восстановление блондинки проходит довольно успешно, ведь буквально несколько часов назад она зажигала на концерте в Челябинске и делилась своими эмоциями от вечеринки с подписчиками.

«Привет! Ловите фотоотчет из Челябинска! Спасибо, вы крутые!» — расчувствовалась Малиновская.