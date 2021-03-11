Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мать Андрея Аршавина требует два миллиона у его тяжелобольной бывшей жены

Мать Андрея Аршавина требует два миллиона у его тяжелобольной бывшей жены

Мать Андрея Аршавина требует два миллиона у его тяжелобольной бывшей жены

Андрей Аршавин продолжает конфликтовать с экс-супругой. На этот раз с претензиями в ее адрес выступила мама спортсмена, требующая выселить Алису из дома.


Конфликт возник из-за элитной недвижимости, которая по документам принадлежит Татьяне Аршавиной. Алиса вместе с детьми занимает дом в Коломягах, хотя ее уже неоднократно пытались оттуда выселить. Ранее родительница спортсмена добилась вынесения соответствующего решения в Приморском суде, но это никак не повлияло на ситуацию.

Теперь мать футболиста предприняла новые меры: она подала свежий иск, требуя взыскать с бывшей невестки около двух миллионов рублей за незаконное обогащение. «Алиса Аршавина продолжает проживать в недвижимости Татьяны Аршавиной, несмотря на решение суда о выселении. Таким образом, истец не может ни продать жилье, ни сдать. Требует 1,9 миллиона рублей за период с первого марта 2020 по первое марта 2021 года. Иск пока оставлен без движения для устранения недостатков», — прокомментировали в объединенной службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что Андрей и Алиса Аршавины расстались в 2019 году. Причиной стали постоянные измены футболиста и конфликты в семье. После этого Алиса неоднократно жаловалась на равнодушие экс-супруга, упрекая Аршавина в том, что он не помогает ребенку.

Сейчас у женщины проблемы не только с финансами и судами, но и со здоровьем. В прошлом году у нее диагностировали аутоиммунный некроз, из-за которого Алиса столкнулась с сильными болями и переменами во внешности. Несколько дней назад выяснилось, что Аршавина едва не умерла. Она находилась в коме, но врачам все-таки удалось спасти экс-супругу футболиста.

Сам спортсмен никак не комментирует суды с бывшей женой и ее проблемы со здоровьем. По слухам, сейчас Андрей счастлив в новых отношениях.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Популярная тиктокерша Ваша Маруся с новой песней «Бойфренд»
Популярная тиктокерша Ваша Маруся с новой песней «Бойфренд»
Участник группы Марсель ушел из группы на неопределенный срок
Участник группы Марсель ушел из группы на неопределенный срок
Поздно! Во сколько лет Александр Ревва потерял девственность?
Поздно! Во сколько лет Александр Ревва потерял девственность?
Павел Прилучный похудел на 12 килограммов и живет с мамой
Павел Прилучный похудел на 12 килограммов и живет с мамой
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночь
Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночь
Россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи
Россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи
Собянин оценил возможность полного перехода обучения на дистанционку
Собянин оценил возможность полного перехода обучения на дистанционку
Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
Следы не найдены: поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева прекращены
Следы не найдены: поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в глаза»
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Еще по теме

Мама Андрея Аршавина: «Поступаю точно так, как делала Алиса»
Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с детьми на улицу
Соседи Андрея Аршавина прокомментировали поведение футболиста
Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»