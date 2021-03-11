Мать Андрея Аршавина требует два миллиона у его тяжелобольной бывшей жены

Анастасия Иванова

Андрей Аршавин продолжает конфликтовать с экс-супругой. На этот раз с претензиями в ее адрес выступила мама спортсмена, требующая выселить Алису из дома.

Конфликт возник из-за элитной недвижимости, которая по документам принадлежит Татьяне Аршавиной. Алиса вместе с детьми занимает дом в Коломягах, хотя ее уже неоднократно пытались оттуда выселить. Ранее родительница спортсмена добилась вынесения соответствующего решения в Приморском суде, но это никак не повлияло на ситуацию.

Теперь мать футболиста предприняла новые меры: она подала свежий иск, требуя взыскать с бывшей невестки около двух миллионов рублей за незаконное обогащение. «Алиса Аршавина продолжает проживать в недвижимости Татьяны Аршавиной, несмотря на решение суда о выселении. Таким образом, истец не может ни продать жилье, ни сдать. Требует 1,9 миллиона рублей за период с первого марта 2020 по первое марта 2021 года. Иск пока оставлен без движения для устранения недостатков», — прокомментировали в объединенной службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что Андрей и Алиса Аршавины расстались в 2019 году. Причиной стали постоянные измены футболиста и конфликты в семье. После этого Алиса неоднократно жаловалась на равнодушие экс-супруга, упрекая Аршавина в том, что он не помогает ребенку.

Сейчас у женщины проблемы не только с финансами и судами, но и со здоровьем. В прошлом году у нее диагностировали аутоиммунный некроз, из-за которого Алиса столкнулась с сильными болями и переменами во внешности. Несколько дней назад выяснилось, что Аршавина едва не умерла. Она находилась в коме, но врачам все-таки удалось спасти экс-супругу футболиста.

Сам спортсмен никак не комментирует суды с бывшей женой и ее проблемы со здоровьем. По слухам, сейчас Андрей счастлив в новых отношениях.