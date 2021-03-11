Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания

Влада Некрасова

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видесовещания.

В четверг во время онлайн-встречи, посвященной реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение главы Минкульта. Она возмутилась из-за сбоев видеосвязи и нецензурно выругалась. Видео с совещания опубликовал телеканал "Крым 24".

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое?" — сказал Аксенов на совещании.

После этого министр извинилась перед коллегами, пояснив, что у нее "машина отключилась".

Новосельская занимает пост главы Министерства культуры Крыма с 2014 года.