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Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания

Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видесовещания.

В четверг во время онлайн-встречи, посвященной реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение главы Минкульта. Она возмутилась из-за сбоев видеосвязи и нецензурно выругалась. Видео с совещания опубликовал телеканал "Крым 24".

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое?" — сказал Аксенов на совещании.


После этого министр извинилась перед коллегами, пояснив, что у нее "машина отключилась".

Новосельская занимает пост главы Министерства культуры Крыма с 2014 года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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