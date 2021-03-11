Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Вчера, 23:50 Влада Некрасова
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видесовещания.
В четверг во время онлайн-встречи, посвященной реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение главы Минкульта. Она возмутилась из-за сбоев видеосвязи и нецензурно выругалась. Видео с совещания опубликовал телеканал "Крым 24".
"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое?" — сказал Аксенов на совещании.
После этого министр извинилась перед коллегами, пояснив, что у нее "машина отключилась".
Новосельская занимает пост главы Министерства культуры Крыма с 2014 года.
По материалам: ria.ru