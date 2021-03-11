Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым

Анастасия Иванова

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента.

Министр рассказала, что для ее ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами.

"И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференцсвязи, у меня вырвались непарламентские выражения", — сказала она в комментарии каналу "Крым 24".

Сергей Аксенов сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование. Новосельская извинилась перед коллегами и заявила, что у нее "машина отключилась".