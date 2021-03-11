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Министр культуры Крыма покрыла матом коллег прямо на совещании

Министр культуры Крыма покрыла матом коллег прямо на совещании

На совещании правительства полуострова Крым министр культуры выразила нецензурный протест из-за неработающей техники.

Министр Арина Новосельская ненамеренно прервала выступления Сергея Аксёнова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Сергей Аксёнов явно не ожидал услышать подобное возмущённо попытался успокоить недовольную чиновницу, – «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?».


Как оказалось позже, причиной такой эмоциональной реакции послужила неработающая техника. Но в то же время микрофон оказался абсолютно исправным, что и сыграло явно не на руку министру культуры.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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