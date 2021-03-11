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Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг

Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

"Санкции на российский госдолг, по большому счету - это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая - порядка 23%, но это точно некритично для нас", - сказал Решетников журналистам.


"Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов - введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", - добавил он.


Решетников также отметил, что в течение последнего года, что он работает министром, тема введения тех или иных санкций " постоянно обсуждается". "Мне кажется, санкционная повестка - это уже обычная часть нашей жизни", - добавил он.

Экономика

По материалам: ria.ru
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