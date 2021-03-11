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Минпромторг показал электромотоцикл Aurus

Минпромторг показал электромотоцикл Aurus

Минпромторг представил первый прототип электромотоцикла Aurus, разработанный ФГУП НАМИ.

Его создали на замену мотоциклам иностранного производства, используемым для сопровождения кортежей первых лиц государства. С организацией серийного производства ведомство не исключает поступления нового мотоцикла в свободную продажу.

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Высокие потребительские качества разрабатываемой вo ФГУП НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России. Электрическая силовая установка разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт по задумке создателей обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода, а также позволит ему разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,7 сек.

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По материалам: uposters.ru
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