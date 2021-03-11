Минпромторг показал электромотоцикл Aurus

Вадим Карасев

Минпромторг представил первый прототип электромотоцикла Aurus, разработанный ФГУП НАМИ.

Его создали на замену мотоциклам иностранного производства, используемым для сопровождения кортежей первых лиц государства. С организацией серийного производства ведомство не исключает поступления нового мотоцикла в свободную продажу.

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Высокие потребительские качества разрабатываемой вo ФГУП НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи.



Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России. Электрическая силовая установка разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт по задумке создателей обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода, а также позволит ему разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,7 сек.