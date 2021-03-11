Минсельхоз попросил 8,6 млрд на маркировку молока

Вадим Карасев

Министерство сельского хозяйства России предложило выделить субсидии на нужды молочной отрасли, связанные с введением обязательной маркировки продукции. По данным РБК, сумма составит свыше 8,6 млрд рублей.

О необходимости такой меры заявила на одном из совещаний замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Она предложила возместить производителям затраты на покупку оборудования, которое будет наносить и считывать коды.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину совместно проработать этот вопрос. Конечная цель — сохранение стоимости молочных продуктов в пределах инфляции. По данным Национального союза производителей молока, маркировка могла бы спровоцировать рост цен на 4%.

По данным гендиректора "Союзмолока" Артема Белова, размер возможной господдержки еще обсуждается. В феврале общие затраты отрасли на выполнение нового закона оценивались в 61,3 млрд в первый год и затем 35,2 млрд ежегодно, но потом эти цифры были скорректированы.

Система обязательной маркировки молока была введена 20 января 2021 года. Вводить ее будут поэтапно для разных видов продукции.