Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"

Влада Некрасова

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил во время заседания президента с правительством, что ведомство работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры".





"Мы сейчас ведем работу по заключению договоров о покупке 5 процентов акций авиакомпании "Аврора". Такие акционерные соглашения сейчас в стадии подписания, многие из них уже подписаны. И в ответ авиакомпания "Аврора" получит 25 процентов (акций), плюс одна, от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа", - приводятся слова Савельева на сайте Кремля.