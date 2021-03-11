Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности

Анастасия Иванова

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности, соответствующее поручение Мишустин утвердил по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

"На встрече с сенаторами в качестве одной из основных тем обсуждалось обеспечение прав российских производителей на внешних рынках ... Минэкономразвития и Роспатенту поручено до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.