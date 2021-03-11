Миссия: открыть страну заново

Алексей Вольцев

Как хорошо мы знаем свою страну? Безусловно, она такая многогранная и большая, что у каждого — подчеркиваем, каждого — найдется повод для удивления и восторга. 9 марта стартует прием заявок на Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», благодаря которому мы узнаем о нашей стране всё и даже больше. Проект вырос из конкурса Мостуризма «Город открытий» и призван полностью перезапустить понятие «краеведение». Рассказываем, кто сможет принять участие в новом конкурсе и почему это так важно.

Конкурс в TikTok «Страна открытий» организован Комитетом по туризму города Москвы в партнерстве с Ростуризмом. Принять участие может любой школьник в возрасте от 15 до 17 лет — достаточно снять видеоролик длиной до 3 минут о любимых туристических местах своего региона и выложить его в TikTok с хештегами #страна открытий и #названиегорода (например, #Брянск) до 11 апреля.

«Благодаря конкурсу дети могут стать амбассадорами своих городов и рассказать о любимых и необычных местах, — отмечает председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. — Для начала школьников научат, как снимать хорошие ролики, писать сценарии, монтировать видео. Затем им будет предложено задание — снять видеоролики о привлекательных локальных местах, которые нельзя пропустить, местных достопримечательностях, а также представить город в разрезе инновационных отраслей, чтобы привлечь туристов со всей России».

Благодаря конкурсу школьники смогут узнать много нового о родных городах и приобрести новые навыки, которые помогут им в профессиональном становлении. С 9 марта на платформе yourguide.cityofdiscoveries.moscow стартует образовательный курс по созданию контента, креативному мышлению и блогингу в социальных сетях для всех участников. Такие знания и умения очень пригодятся во взрослой жизни.

«Один из важных навыков, который смогут освоить школьники, — гостеприимство. Мне кажется, сегодня просто необходимо продвигать инициативу по разработке и введению в российских школах уроков, посвященных теме гостеприимства, чтобы с раннего возраста воспитывать у детей чувство патриотической гордости за родной город и развивать самоидентификацию как жителей конкретного региона», — отмечает Екатерина Проничева.

Организаторы конкурса предлагают школьникам показать уникальные достопримечательности своих городов всей стране. Определиться поможет список номинаций:

«Урбанистика»: городские пространства, арт-объекты, необычная архитектура, памятники;

«Биотехнологии и биомедицина»: медицинские кластеры, сети клиник, научные и экспериментальные центры;

«Гуманитарные технологии»: киностудии, библиотеки, арт-лаборатории, стадионы;

«Креативные индустрии»: учреждения культуры (театры, студии, музыка, танцы), креативные кластеры;

«Цифровые технологии и коммуникации»: IT-компании, технопарки;

«Энергетика»: высокотехнологичные компании и промышленные производства, инновационные стартапы, тематические музеи, ТЭЦ;

«Транспорт и космос»: музеи транспорта, автопарки, космические объекты, автомобильные заводы;

«Экология»: зеленые бренды, парки, экошколы, промышленные предприятия, центры сортировки мусора;

ScienceArt: музеи, которые создают проекты, связанные с наукой и современным искусством, исследовательские центры с выставочными площадками;

«Россия глазами детей»: образ своего города, региона, каким ты его видишь.

«У каждого региона нашей большой страны свои особенности — в одних представлены промышленные и высокотехнологические предприятия, в других — природные парки и заповедники, во многих городах сохранились исторические памятники и объекты культурного наследия, — поясняет выбор номинаций Екатерина Проничева. — Об этих интересных и нестандартных местах мы и предлагаем рассказать школьникам в своем уникальном контенте».

Оценивать труды конкурсантов будет экспертное жюри: блогеры, тиктокеры, режиссеры и продюсеры. Амбассадор конкурса — известный тиктокер — Даня Милохин. В каждой номинации звезды выберут по десять победителей. Финалисты конкурса получат гаджеты и возможность отправиться в путешествие по России вместе со своими кумирами на детском поезде РЖД. Работы участников проекта станут частью туристических путеводителей по регионам России и будут размещены на ресурсах ГК «Просвещение».

«Мне дорог каждый из регионов России, их самобытность, нематериальное культурное наследие — обычаи, традиции, национальная кухня! Именно поэтому я работаю в сфере регионального взаимодействия, — поясняет глава Москомтуризма Екатерина Проничева. — Весь этот колорит участники конкурса могут показать в своих роликах: снять на видео, как бабушка готовит осетинские пироги; показать, какие самые интересные обычаи есть на черкесской свадьбе; рассказать, как татары встречают весну; какие традиции есть у казаков; как проявляется гостеприимство уральского народа; как отмечают праздники башкиры. Отдельно могу отметить свой интерес к Москве. Сегодня в столице существует разветвленная экосистема для развития в парадигме Educational City — город как единое образовательное пространство. Базируясь на ней, Мостуризм развивает образовательные проекты для школьников и молодежи».

Именно благодаря идее Мостуризма и появился Всероссийский конкурс. Проект вырос из московского образовательно-туристического конкурса «Город открытий», который разработали Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» с целью организовать для школьников познавательное знакомство с населенным пунктом как полноценной живой системой. У «Города открытий» есть важный посыл: туризм — это не просто развлечение, это инструмент для получения новых прикладных знаний, навыков и компетенций. Уникальность московского проекта заключается в инновационной методологии, которая позволила изменить ролевую модель поведения ребенка — из пассивного слушателя экскурсий дети превратились в активных исследователей. Так конкурс полностью меняет традиционные представления о краеведении, делая это понятие более современным и интересным для молодых людей.

Участникам конкурса «Страна открытий» организаторы желают не бояться показать себя и свой город с самых неожиданных ракурсов, проявить максимум креатива и стать настоящими региональными амбассадорами. Родители могут не только поддержать детей, но и помочь им в организации съемок на разных локациях: в музеях, парках, корпорациях и на высокотехнологичных предприятиях.

Узнать подробности конкурса и отправить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

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