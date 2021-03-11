Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса

Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы ТехасаФото: Globallookpress.com

Американский актер Мэттью Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над выдвижением на пост губернатора штата Техас. Запись интервью опубликована на YouTube.

В ходе передачи 51-летний артист рассказывал о себе в качестве отца и профессора Техасского университета. Тогда же он вслух задался вопросом, чем дальше хочет заниматься, кроме кино: «Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться».

Ведущая подкаста Рания Манкариус спросила актера, может ли стать выдвижение на пост губернатора Техаса его следующим шагом в жизни. «Это стоит серьезно обдумать», — ответил лауреат «Оскара».

В ноябре прошлого года Макконахи оценил свой шанс уйти в политику. Тогда он заявил, что подобная деятельность кажется ему безнадежной.

Мэттью Макконахи родился в Техасе и в настоящее время живет там с семьей. Выборы губернатора этого штата запланированы на 2022 год.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих детских садов в современные помещения
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 21 млн рублей
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях в ее адрес
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России

Еще по теме

Мэттью МакКонахи ведет блог, который никому не нужен
Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Семейный шопинг: Мэттью МакКонахи и его супруга Камилла Алвис с детьми возвращаются из магазина
Мэттью МакКонахи с женой Камиллой Алвес на кинофестивале в Калифорнии