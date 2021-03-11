Могла сесть в чужую машину: под Херсоном резонансное происшествие с исчезновением девочки

Лидия Мартынова

Продолжаются поиски 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое, что на Херсонщине. Девочка бесследно исчезла при загадочных обстоятельствах. По одной из версий полиции, Машу могли выкрасть, заманив в автомобиль. По крайней мере, полицейская собака довела оперативников и волонтеров до автобусной остановки, а дальше следы ребенка теряются.

«Людей опрашивали с помощью детектора лжи»

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с волонтером организации «Поиск пропавших детей», которая просила не называть ее имя.

— Я была на месте поисков. Только что вернулась в офис нашей волонтерской организации и жду информации, — говорит моя собеседница. — В село Счастливое съехались волонтеры-поисковики из Харькова, Днепра, Одессы, Запорожья и Херсона.

Девочку ищут почти круглосуточно. Тщательно осмотрели всю территорию вокруг поселка в радиусе 50 километров. Не оставили без внимания ни один овраг, побывали чуть ли не в каждом подвале, осмотрели заброшенные здания. Обследовали по максимуму Северо-Крымский канал. Там, где очень глубоко — искали с помощью эхолотов на катере.

Из специальной техники были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры. Пока без результата.

Особое внимание было уделено ранее судимым людям, как в самом Счастливом, так и в соседних селах Олешковского района. Опрашивали также тех, кто находится на учете в психоневрологических диспансерах. Родителей, родственников, соседей и некоторых жителей Счастливого опросили с применением полиграфа.

Маша Борисова

Между тем в социальных сетях высказывают свои версии исчезновения Маши. В частности, жительница Раздельной, что на Одесчине, Алла Стеценко рассказывает на в Facebook о том, что по их городку разъезжал автомобиль, в который пытались заманить школьницу.

«Родители! Предупредите детей! По улице Европейской, машина серого цвета, двое взрослых мужчин предлагали девочке подвезти!!! Ситуация повторилась два раза.

Когда ребенок отказался, они медленно ехали за ней! Ребенка спасло то, что за ней выехал папа!"

Кстати, Раздельная находится в 350 километрах от Счастливого — в четырех часах езды на машине.

Когда материал уже был написан, поступило сообщение о том, что поиск Маши Борисовой на местности приостановлен. Об этом на своей странице в Facebook сообщили в волонтерской группе «Поиск пропавших детей».

«Сегодня, 11 марта 2021 года, официально приостановлен поиск Маши Борисовой на местности.

Сегодня я уже могу писать обо всей сложившейся ситуации. Спасибо моим волонтерам, которые все подробно описали. От себя, как руководитель ОО «Поиск пропавших детей», хочу поблагодарить волонтеров Поиска, которые смогли оставить на время семью, работу и выехать в другую область. Но сидеть мы не могли, потому что ситуация очень серьезная и сложная.

Выехали двумя экипажами, десять человек, ночью с 8 на 9 марта. В этот день работали волонтеры Днепра, Павлограда, Херсона, Харькова, Новой Каховки и местные жители. На следующий день нас сменили Одесса и Запорожье. Это только волонтеры, не считая официальные службы. Отработана каждая пять земли. И когда приходит понимание, что сделали все, что могли, опускаются руки! Что? Что можно еще сделать? Но мы не имеем никакого морального права останавливаться.

Что можно сделать на сегодня! ВСЯ УКРАИНА:

- на дорогах и улицах ВНИМАНИЕ;

- на всех вокзалах страны ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ;

- хозяева видеорегистраторов, наверняка, где-то должны увидеть ребенка, ВНИМАНИЕ;

- сообщество охотников, которые всегда в поле и в лесу, ВНИМАНИЕ;

- сообщество рыбаков, следы, подозрительная одежда, ямы, ВНИМАНИЕ.

Маленькая девочка должна быть найдена, дома, в тепле со своими родными!!!

Все сведения, вызывающие подозрения (только серьезные), сообщать на номер 102″.

Напомним, что примерно такие же масштабные поиски пропавшего ребенка проходили на Одесчине. 11-летнюю Дашу Лукьяненко искали несколько дней. А потом ее тело было обнаружено в выгребной яме. Вскоре всплыли ужасные подробности гибели ребенка.

Очень надеемся на то, что в случае с Машей все закончится благополучно.