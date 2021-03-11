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«Мой герой любит разврат»: Павел Деревянко перевоплотился во владельца притона

«Мой герой любит разврат»: Павел Деревянко перевоплотился во владельца притона

Актер никогда не отличался примерным поведением в реальной жизни: Павел в молодости любил шумные вечеринки, мог позволить себе много алкоголя — и не скрывает этого. В новом киберпанк-сериале Деревянко предстанет в еще более крутом образе.


В России активно снимают проект «Даркнет» — сериал IVI Originals, задуманный в стиле киберпанк. Это антиутопия об обществе будущего, где люди существуют в реальном и виртуальном мирах. Деревянко исполнит роль хозяина борделя Хука, который создал в Даркнете царство насилия и разврата. Его герой жестокий и беспринципный, любит острые ощущения и запрещенные развлечения. Особый колорит персонажу Павла придает его прическа золотого цвета, цепи и леденец на палочке.

«Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец «Петушок», с которым он никогда не расстается! Хук любит свою работу и место, где все это происходит, — бордель «Неверленд». Туда приводят молодых мальчиков и девочек. Они закованы в цепи словно рабы. Хук имеет над ними полную власть, а клиенты борделя могут делать с ними, что захотят. А еще он использует специальные средства для изменения сознания, любит разврат, постоянно ищет, кого обмануть, где заработать, над кем поиздеваться», — рассказал Деревянко о своем герое. 

Восьмисерийный проект планируется выпустить на платформе онлайн-кинотеатра IVI в 2021 году. Вместе с Деревянко в сериале снялись Анатолий Белый, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Анастасия Акатова и другие.

«С самого детства, когда у друзей были первые электронные приставки, например, SEGA, я играл на них в гостях у друзей, потому что у нашей семьи не было средств на такую роскошь. А когда стал старше, понял, что все эти азартные игры занимают слишком много времени. Виртуальная реальность все ближе, но я сосуществую с ней рядом, не погружаясь в нее. Теперь же мне представятся возможность быть частью этого процесса благодаря своей работе», — поделился со «NewsTes.ruом» актер.

С многими из коллег Павел уже успел поработать над другими проектами. Например, в последних «Дылдах» он снимался с Ткаченко. Актеры очень дружны и вне экрана. Артем крестил старшую дочь Павла — Варю. Друзья часто общаются, а также ездят вместе в путешествия.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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