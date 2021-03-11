Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Москва оказалась одним из лидеров по качеству школьного образования в России

Москва оказалась одним из лидеров по качеству школьного образования в России

Москва оказалась одним из лидеров среди российских регионов по качеству школьного образования.

Рейтинг составлен Рособрнадзором на основании 12 критериев.

"Я озвучу первую пятерку: Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, Калининградская область, Ярославская область. <...> Вот итоговый рейтинг - Санкт-Петербург - 92,1 балла, а у Москвы - 92", - заявил на пресс-конференции директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Ленинградская область получила оценку 77,1 балла, Калининградская — 76,5, Ярославская — 76,2. Хуже всего со школьным образованием дела обстоят в республиках Северного Кавказа: Чечня получила 13,7 балла, Дагестан — 10,6, Ингушетия — 7,8. Подробнее о результатах исследования Рособрнадзора можно узнать на специальном сайте.

Как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, ведомство составляет рейтинг, чтобы дать гражданам представление о качестве образования в регионе. Обновлять его планируется не реже раза в полгода.

Мы использовали очень много статистических материалов, мы оценили субъекты достаточно разносторонне, и здесь нет какой-то одной позиции, есть направления, укрупненные блоки. <...> В первую очередь цель этого рейтинга - организовать открытость для граждан России, проживающих в субъектах РФ, чтобы у них сложилось понимание, на каком месте по образованию их субъект находится. Но не просто увидеть, а посмотреть, по каким направлениям западает в том или ином субъекте работа, и сделать какие-то правильные выводы.



Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Врач предупредил 30-летних о риске рака почек
Врач предупредил 30-летних о риске рака почек
В России трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил
В России трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил
Лариса Гузеева переходит с Первого канал на «Пятницу»
Лариса Гузеева переходит с Первого канал на «Пятницу»
Ярослав Сумишевский признался, что живет в страшном сне после смерти жены
Ярослав Сумишевский признался, что живет в страшном сне после смерти
Деми Ловато зависимости: «Наркотики помогли мне избежать смерти»
Деми Ловато зависимости: «Наркотики помогли мне избежать смерти»
РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"
РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"
Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Принц Уильям впервые прокомментировал обвинения в расизме
Принц Уильям впервые прокомментировал обвинения в расизме
Ролик Manizha на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за сутки
Ролик Manizha на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за
Из российской версии гей-драмы «Супернова» вырезали несколько минут
Из российской версии гей-драмы «Супернова» вырезали несколько минут
Могла сесть в чужую машину: под Херсоном резонансное происшествие с исчезновением девочки
Могла сесть в чужую машину: под Херсоном резонансное происшествие

Топ на сегодня

Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее роскошный особняк
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее

Еще по теме

Ярославская область заняла 11 место в рейтинге самых известных регионов у туристов
Названы регионы-лидеры по качеству жизни в России
Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
Курская область возглавила рейтинг по исполнению программы капремонта