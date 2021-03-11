Москва оказалась одним из лидеров по качеству школьного образования в России

Вадим Карасев

Москва оказалась одним из лидеров среди российских регионов по качеству школьного образования.



Рейтинг составлен Рособрнадзором на основании 12 критериев.

"Я озвучу первую пятерку: Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, Калининградская область, Ярославская область. <...> Вот итоговый рейтинг - Санкт-Петербург - 92,1 балла, а у Москвы - 92", - заявил на пресс-конференции директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Ленинградская область получила оценку 77,1 балла, Калининградская — 76,5, Ярославская — 76,2. Хуже всего со школьным образованием дела обстоят в республиках Северного Кавказа: Чечня получила 13,7 балла, Дагестан — 10,6, Ингушетия — 7,8. Подробнее о результатах исследования Рособрнадзора можно узнать на специальном сайте.

Как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, ведомство составляет рейтинг, чтобы дать гражданам представление о качестве образования в регионе. Обновлять его планируется не реже раза в полгода.

Мы использовали очень много статистических материалов, мы оценили субъекты достаточно разносторонне, и здесь нет какой-то одной позиции, есть направления, укрупненные блоки. <...> В первую очередь цель этого рейтинга - организовать открытость для граждан России, проживающих в субъектах РФ, чтобы у них сложилось понимание, на каком месте по образованию их субъект находится. Но не просто увидеть, а посмотреть, по каким направлениям западает в том или ином субъекте работа, и сделать какие-то правильные выводы.







