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Мужчина прожил более десяти лет с телом жены

Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Житель Шотландии прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express.

Останки Кристины Мэлли нашли в конце февраля в доме в пригороде Абердина медики, проводившие вакцинацию от коронавируса. Они решили отправиться к пожилой женщине домой, так как она не явилась на прививку.

Супруг Мэлли заявил, что она якобы находится за границей, однако позднее ее останки были обнаружены в доме, после чего было начато полицейское расследование.


Точные обстоятельства смерти Мэлли, которой должно было быть более 80 лет, пока остаются неизвестными, однако следователи предполагают, что ее труп пролежал в доме более десяти лет.


При этом представитель местной полиции указал, что на данный момент смерть женщины "рассматривается как необъяснимая".

В мире

По материалам: ria.ru
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