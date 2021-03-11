Мужчина прожил более десяти лет с телом жены

Анастасия Иванова

Житель Шотландии прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express.

Останки Кристины Мэлли нашли в конце февраля в доме в пригороде Абердина медики, проводившие вакцинацию от коронавируса. Они решили отправиться к пожилой женщине домой, так как она не явилась на прививку.

Супруг Мэлли заявил, что она якобы находится за границей, однако позднее ее останки были обнаружены в доме, после чего было начато полицейское расследование.

Точные обстоятельства смерти Мэлли, которой должно было быть более 80 лет, пока остаются неизвестными, однако следователи предполагают, что ее труп пролежал в доме более десяти лет.

При этом представитель местной полиции указал, что на данный момент смерть женщины "рассматривается как необъяснимая".