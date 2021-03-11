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На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной

На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
В СМИ появилась информация о том, что 12 марта на ТНТ выйдет последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".

Как сообщил источник изданию "СтарХит", шоу планировали снимать как минимум до лета, но в итоге продюсеры потребовали полной смены формата, поскольку этот "поднадоел зрителям".

В пресс-службе телеканала РИА Новости подтвердили, что ТНТ запускает новую программу с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной под названием "ББ шоу".


В каждом выпуске ведущие будут обсуждать полезные и резонансные темы вместе с экспертами и гостями в новом формате и в новых декорациях.


"Вместо заезженных скандальных тем, которые так любят создатели популярных ток-шоу, "ББ шоу" обратит внимание на темы, которые действительно актуальны и полезны зрителям. Новый формат предполагает свежий взгляд на обсуждение актуальных проблем, без скандалов и накала", – пояснили в пресс-службе ТНТ.

На телеканале отмечают, что Бузова и Бородина – "настоящие специалисты по части "житейских проблем", а их противоположные взгляды и жизненный опыт позволят дать объективную оценку обсуждаемым вопросам".


Кроме того, создатели новой программы рассчитывают, что новая светлая студия с барной стойкой "будет располагать к теплой и продуктивной беседе".

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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