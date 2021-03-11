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Набиуллина назвала регионы, где можно продлить льготную ипотеку

Набиуллина назвала регионы, где можно продлить льготную ипотеку
Антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить без негативных эффектов в 24 регионах, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить", - сказала глава ЦБ в интервью газете "Известия".

По ее словам, таких субъектов в стране 24: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.


Набиуллина также поддержала идею разрешить россиянам самим продавать жилье, находящееся в залоге в банке. "В целом я отношусь к такой перспективе положительно, поскольку в ряде случаев, если люди не могут выплачивать кредит, то могли бы выгоднее продать жилье сами", - говорит она.

Россия

По материалам: ria.ru
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