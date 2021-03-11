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Найден способ избежать повышения цен на молоко в России

Найден способ избежать повышения цен на молоко в РоссииФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В России нашли способ избежать дополнительного роста цен на молочную продукцию. Как сообщает РБК, власти готовы дать денег из бюджета на переход отрасли на обязательную маркировку продукции.

Это обойдется в 8,6 миллиарда рублей. Деньги нужны чтобы возместить производителям затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) отметил, что со вводом маркировки цены на молочную продукцию поднялись на 4 процента.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России отсутствуют основания для резкого роста цен на продукты питания. Чиновники ожидают, что к весне стоимость товаров опустится сама собой.

В январе эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году. Одной из причин назвали увеличение затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьем. По словам руководителя аналитического департамента Артема Деева, в первую очередь будет дорожать зерно, которое является главным источником питания для птиц, свиней и коров.

Власти внимательно следят за ценами на продовольствие, после того как в декабре 2020-го президент Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара, масла и муки. После этого производители и торговые сети договорились ввести предельные цены на ряд продуктов. В начале марта правительство объявило, что начинает постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги. За конкретными министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, чтобы те в случае неоправданного роста цен на них могли предлагать меры реагирования. В целом, по мнению Кремля, властям удается успешно бороться с ростом цен на продукты питания.

С другой стороны, как писал Bloomberg, Россия оказалась в числе стран, где подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. Аналитики агентства отмечали, что россияне все еще не забыли пустые магазинные полки в результате распада СССР и поднявшиеся тогда цены на продукты. Очередной скачок может сильнее обострить ситуацию в обществе.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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