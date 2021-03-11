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"Нарушения функций мозга": СМИ назвали диагноз Александра Маршала

"Нарушения функций мозга": СМИ назвали диагноз Александра Маршала

В начале марта появилась информация, что 63-летнего Александра Маршала госпитализировали в Подмосковье в предынсультном состоянии. После случившегося "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник назвала диагноз популярного певца.

Как сообщали СМИ, известный артист якобы почувствовал себя плохо, находясь в собственном доме в Барвихе. К Александру Маршалу приехали на вызов медики скорой помощи, в результате врачи решили госпитализировать певца.

"В Одинцовскую ЦРБ был доставлен 63-летний певец Александр Маршал. Музыканта привезли врачи скорой помощи, заподозрившие у мужчины предынсультное состояние. В больнице Александру поставили диагноз вертебро-базилярная недостаточность — состояние, при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Состояние это обратимое и поддается лечению", — цитируют СМИ источник в здравоохранении.

Как отмечает издание, вертебро-базилярная недостаточность порой может приводить к таким последствиям, как ишемический инсульт, если не обращаться к врачам. Наиболее распространенным симптомом болезни является сильное головокружение, возникающее внезапно.

К счастью, супруга Александра Маршала вовремя вызвала скорую помощь, а в больнице музыканту оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью исполнителя ничего не угрожает — его уже выписали из больницы, отправив восстанавливать здоровье домой.

Жена артиста Наталья Минькова, являющаяся также его директором, в свою очередь высказалась о состоянии мужа.

"Я не могу сейчас рассказывать вам о состоянии мужа. У Александра все в полном порядке. Спасибо", — сказала женщина журналистам Teleprogramma.pro.

Как писал NEWSTES, ранее Александр Маршал откровенно рассказал о болезни 64-летнего Николая Носкова, перенесшего некоторое время назад инсульт.

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По материалам: uposters.ru
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