Назван неожиданный минус оживления экономики России

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эксперты назвали неожиданный минус оживления российской экономики на фоне ослабления карантинных ограничений. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», уровень конфликтности деловой среды в стране снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения.

Специалисты составили Индекс конфликтности деловой среды. В нем учитывается динамика судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. Выяснилось, что в конце 2020 года он составлял 1,15, однако в последние месяцы прошлого года конфликтность деловой среды повысилась до 1,48.

Эксперты объясняют это снятием карантинных ограничений и постепенным восстановлением экономики в целом. Кроме того, повышение деловой активности совпало с резким ростом числа банкротств средних и малых компаний. Аналитики уверены, что процесс продолжится и в текущем году. Лидерами по конфликтности деловой среды стали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также Амурская, Сахалинская и Ярославская области.

В конце февраля представители малого и среднего бизнеса предупреждали, что с наступлением 2021 года продолжают испытывать серьезные проблемы. В этом году российский бизнес оценил свое положение пессимистично. Так, в начале года треть респондентов сообщила о том, что оборот продолжил снижаться. Еще у 27,1 процента он сохранился на уровне прошлого года, а 19,1 процента заявили о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Кроме того, почти каждая десятая российская компания заявила о риске закрытия.

С другой стороны, чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5 процента. Наиболее убыточными оказались угольная отрасль и общепит.