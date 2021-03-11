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Назван способ избежать болей в спине

Назван способ избежать болей в спинеФото: Depositphotos

Избежать болей в спине помогут занятия скандинавской ходьбой, заявил остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов, передает телеканал «360».

«Самая главная привычка, избавляющая от боли в спине, это занятие физкультурой. На сегодняшний день продолжает победное шествие во всем мире так называемая северная ходьба», — рассказал он. Такие занятия не травмоопасны и помогают тренировать сердечно-сосудистую систему.

Фролов добавил, что скандинавская ходьба не только профилактика, но и лечение.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-ортопед Александр Бойков заявил, что из-за однообразных движений при печатании на клавиатуре или касаний экрана смартфона может развиться кистевой туннельный синдром — заболевание, которое развивается из-за пережатия, отека или защемления срединного нерва в запястном канале.

Россия

По материалам: lenta.ru
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