Названа главная «налоговая гавань» мира

Вадим Карасев

Фото: Wikipedia

Эксперты организации Tax Justice Network назвали главные налоговые гавани мира. Список возглавили Британские Виргинские острова.

На втором месте оказались Каймановы острова, на третьем — Бермудские острова. Далее в рейтинге идут Нидерланды, Швейцария и Люксембург. Также в десятке Гонконг, остров Джерси (британская территория), Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Великобритания заняла в рейтинге 13-е место.

Список строится на основании того, насколько свободно зарубежный бизнес может выводить доходы из стран, где они работают, чтобы платить меньше налогов. Россия в рейтинг из 70 стран не попала. По оценкам Tax Justice Network, налоговые нарушения обходятся миру ежегодно в 245 миллиардов долларов упущенных бюджетных доходов.

Ранее сообщалось, что в России придумали новый налог на миллиарды рублей. Иностранные интернет-платформы должны уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Новое предложение высказало Минцифры.

Проект закона предполагается подготовить к середине этого года. Сама инициатива включена в перечень мер по поддержке российской IT-индустрии. Она коснется таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.