Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа опасность бесплатных VPN-сервисов

Названа опасность бесплатных VPN-сервисовФото: Depositphotos

Эксперты по кибербезопасности назвали опасность, которую могут таить в себе бесплатные VPN-сервисы. Их слова приводят «Известия».

По словам технического директора группы компаний InfoWatch Андрея Бирюкова, после того как Роскомнадзор замедлил социальную сеть Twitter, популярность бесплатных VPN-сервисов может вырасти среди ее пользователей. Они будут искать возможность пользоваться соцсетью без ограничений, отметил Бирюков.

В то же время такие сервисы собирают конфиденциальную информацию о пользователях: историю поиска, логины и пароли, информацию о совершенных платежах — подчеркнула руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Эксперт объяснила, что содержать VPN-сервисы достаточно затратно, поэтому те компании, которые предлагают пользователям бесплатные приложения, могут попытаться заработать на продаже их данных.

Кроме того, бесплатные VPN-сервисы не всегда справляются с хранением пользовательской информации. Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян заметил, что их, как правило, выпускают бедные компании, у которых нет возможности улучшать информационную безопасность. Поэтому, по словам Оганесяна, утечки данных пользователей бесплатных VPN-сервисов происходят «как минимум раз в квартал».

Утром 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки Украины
«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
Назван неожиданный минус оживления экономики России
Назван неожиданный минус оживления экономики России
Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры
Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры
В России подскочило число просроченных кредитов
В России подскочило число просроченных кредитов
Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео
Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео
«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не замужем и бездетна
«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина сядут за барную стойку
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение

Топ на сегодня

Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
Минкомсвязи представило список бесплатных сервисов сети
Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов
В РКН рассказали о согласии всех VPN-сервисов на блокировку запрещенных сайтов