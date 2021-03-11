Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы россиян

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Наиболее уязвимы перед коронавирусом россияне с ВИЧ и люди с пересаженными органами, принимающие препараты для подавления иммунитета. Эти группы назвал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, если коронавирусом заражается человек с «проблемами иммунной системы», то он болеет не 7-10 дней, а несколько месяцев. Этим объясняется появление новых штаммов COVID-19. Нетесов считает, что мутации, ускользающие от иммунитета, накапливаются в организме долго болеющего человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут появиться новые штаммы коронавируса. По его словам, в большинстве случаев мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Он также объяснил это сохранением вируса в организме на протяжении долгого времени.