Названы плюсы удаленной работы

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Американский сервис по поиску работы Upwork опубликовал отчет, в котором говорится о плюсах удаленки. Участники опроса рассказали, что они стали производительнее и начали больше экономить время. При этом самым большим недостатком перехода на дистанционную работу остаются технические проблемы.

Большинство (61 процент) респондентов признали, что их производительность выросла, еще 68 процентов считают, что стали работать лучше, чем год назад — до прихода пандемии коронавируса и массового перехода на дистанционку. Кроме того, в среднем в течение года люди сэкономили девять полных дней за счет того, что не нужно было ездить в офис. Респонденты порадовались тому, что им не нужно тратить время на поездки и ненужные встречи, а еще они избавились от отвлекающих факторов в офисе.

Ранее в марте аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) предоставила результаты исследования из которого следует, что на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, непредставленную в России, оставаясь при этом на родине.

«Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать», — заметил старший партнер BCG Райнер Штрак. Готовность к переезду теперь напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Лидерами нового рейтинга стали страны, успешно справляющиеся с распространением коронавируса: Канада, Австралия и Япония.