Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы уязвимые места банковских приложений

Названы уязвимые места банковских приложенийФото: Pixabay

Слабые места банковских приложений связаны с окружением на устройстве и интеграцией с технологией Deep-links. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Распространенной уязвимостью является отсутствие строгой валидации запросов от приложения к серверам банка. В результате мошенники могут установить фальшивый сертификат на устройство пользователя и подделать в запросе счет получателя перевода, а затем получить доступ к денежным средствам клиентов.

Среди основных рисков мобильных банковских приложений, по данным специалистов, незащищенная операционная система и отсутствие двухфакторной аутентификации. Также отмечается, что верификация платежей и самого пользователя является наиболее уязвимым местом банковских приложений, даже при наличии двухфакторной идентификации через СМС.

Эксперты посоветовали пользователям никогда не сообщать персональную и личную информацию звонящим из «кол-центров» и всегда перезванивать в сам банк. Кроме того, не следует хранить в смартфоне финансовые, аутентификационные и персональные данные.

Ранее сообщалось, что мошенники могут проникать в мобильный банк и красть деньги со счета. Однако такие случаи не очень распространены, и злоумышленникам легче пользоваться социальной инженерией.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

После отказа в очередном транше МВФ власть начала решать вопрос с Сытником, — СМИ
После отказа в очередном транше МВФ власть начала решать вопрос
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
РКН ответил Twitter на обвинения в ограничении свободы дискуссии
РКН ответил Twitter на обвинения в ограничении свободы дискуссии
Российские болельщики поддержали Клебо после скандала с Большуновым
Российские болельщики поддержали Клебо после скандала с Большуновым
Испанская фармкомпания захотела производить "Спутник V"
Испанская фармкомпания захотела производить "Спутник V"
Академик назвал самую частую жалобу на здоровье у переболевших COVID-19 в России
Академик назвал самую частую жалобу на здоровье у переболевших
Более 140 детей отравились в российской школе
Более 140 детей отравились в российской школе
Российский врач рассказал о «мозговом тумане» после коронавируса
Российский врач рассказал о «мозговом тумане» после коронавируса
Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским
Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским
Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате
Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате
Сухогруз из России затонул в Черном море
Сухогруз из России затонул в Черном море
Японские истребители поднялись на перехват российских самолетов
Японские истребители поднялись на перехват российских самолетов

Топ на сегодня

Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Эксперт призвал удалить со смартфона восемь опасных приложений
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
ФАС предложила предустанавливать на смартфоны российские приложения
Число банковских троянов в России выросло в два раза