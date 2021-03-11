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«Не буду по своим принципам»: Татьяна Лютаева отказалась играть в продолжении «Гардемаринов...»

«Не буду по своим принципам»: Татьяна Лютаева отказалась играть в продолжении «Гардемаринов...»

Роль Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!» была для Лютаевой дебютной и сразу же подарила всенародную любовь. Зрители восхитились красотой артистки, однако увидеть ее в продолжениях картины уже не пришлось. Звезда отказалась принять участие и в съемках «Гардемарины — V», премьера которого запланирована на будущий год.


В 2019 году стартовали съемки фильма «Гардемарины-1787. Мир», который стал четвертым в серии картин об офицерах российского флота. Режиссером вновь выступила Светлана Дружинина, а главные роли исполнили все те же Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский и другие. Поклонники не смогут увидеть лишь исполнительницу роли Ягужинской — Татьяну Лютаеву, зато в проекте снялась ее дочь Агния Дитковските.

Лента еще не вышла в прокат, но поговаривают, что уже ведется активная работа над пятой частью. Ведущая программы «Мой герой» на канале ТВЦ Татьяна Устинова поинтересовалась у Лютаевой, появится ли она в новом фильме. «При всем уважении, это все-таки моя история, мой творческий путь… Я приняла решение, что не буду, — ответила актриса. — Не потому что боюсь, что зритель увидит, какой была Ягужинская и какой стала, а по своим принципам. Я извинилась. Агния тоже не снимается. Какие-то разговоры были поначалу, вызывали на пробы, но в результате не получилось. Тем не менее, желаю Светлане Сергеевне удачи, потока энергии и, конечно, здоровья, как и оператору Анатолию Мукасею, потому что они только закончили один проект и тут же приступают к другому. Все-таки это исторический материал, костюмы грим, драки чего стоят…»

Впрочем, 55-летней Лютаевой действительно сейчас не до сотрудничества с режиссерами, ведь она занята созданием собственных картин. Причем в проектах с удовольствием принимает участие ее звездная дочь. «Видели нашу драку в кино? Это сыграть невозможно, все было по-настоящему. Я думала, что все будет происходить на музыке, в тишине. А Агния говорит: «Дай мне текст». Испугалась неизвестности. Я сказала ребятам: «Камера! Мотор!». Вижу, она прямо завелась и заявила: «Еще немножко — и я уйду с площадки». В конце мы уже были как две кошки. Так круто получилось, что второго дубля не делали. Потом, конечно, поцеловались, обнялись», — рассказала артистка.

К слову, недавно Татьяна Борисовна показала, как выглядит второй сын Агнии, о рождении которого семья старалась не распространяться. «Я для внуков Танюша, — призналась звезда в эфире канала «ТВ Центр». — Они меня очень любят. У нас по вечерам после ванной вечеринки. Включаю им музыку, знакомлю с группами, например, Queen, либо читаю во время чаепития. У каждого свои вазочки с конфетами. Но если не дай Бог, они палочку перегнут, то боятся меня. С удовольствием занимаюсь тем, чтобы они образовывались: язык, шахматы, плавание... У нас в доме нельзя играть в гаджеты. Потому что от них привыкание стопроцентное. У подруг дети все время там находятся, это не живой мир».  

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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