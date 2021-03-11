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Немец прилетел с семьей в Россию ради «Спутника V» и поделился впечатлениями

Немец прилетел с семьей в Россию ради «Спутника V» и поделился впечатлениямиФото: Eduard Korniyenko / Reuters

Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн (Stefan Heilemann) из Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» и поделился впечатлениями. Его историю рассказало немецкое издание Focus.

По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», — объяснил немец.

Хайлеманн также рассказал о побочных эффектах после прививки, которую также сделали его жена и дети. Немец почувствовал себя разбитым и отметил повышенную температуру. Однако, по его словам, на следующий день все прошло.

В заключение Хайлеманн добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией. «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться», — заверил он.

Ранее глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и ее результат — вакцину против коронавируса «Спутник V», которую, как он считает, скоро одобрят для использования в ЕС.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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