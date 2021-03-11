Норникель полностью расплатился за аварию на ТЭЦ в Норильске

Вадим Карасев

"Норникель" полностью выплатил 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ в Норильске. Штраф был присужден за разлив топлива на дочернем предприятии в мае 2020 года.



"Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — города Норильска", — говорится в сообщении компании.



Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". В результате повреждения дна цистерны в окружающую среду выплеснулось более 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Было возбуждено три уголовных дела по трем статьям УК РФ: 254-й (порча земли), 246-й (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250-й (загрязнение вод). Чуть позже возбудили еще одно — о халатности. По итогам проведенного расследования было выявлено, что причина произошедшего кроется в недостатках конструирования свайного основания резервуара, а также в ошибках при его строительстве и изношенности оборудования.

Ранее NEWSTES писал, что на руднике "дочки" "Норникеля" нашли свыше 200 нарушений.

