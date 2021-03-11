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Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Власти Норвегии приостанавливают использование в стране вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca после сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей, сообщает местная газета Norway Today со ссылкой на институт общественного здравоохранения.

"Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов", - заявил представитель института Геир Букольм. По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

В четверг власти Дании решили приостановить использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, они заявили об одном летальном исходе, который может быть связан с введением вакцины. Кроме того, есть подозрения о случаях подобной реакции в Австрии, где также есть один смертельный случай, власти страны приостановили вакцинацию препаратом из определенной партии.


Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия после сообщений о смерти и заболеваниях вакцинированных также приняли решение приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca до окончания расследования для выявления причинно-следственной связи. В большинстве других стран вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается.

В мире

По материалам: ria.ru
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