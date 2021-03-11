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Новые подробности развода Павла Мамаева с женой после измен: «Адвокаты уже работают»

Новые подробности развода Павла Мамаева с женой после измен: «Адвокаты уже работают»

На днях в семье футболиста «Ростов» Павла Мамаева произошел крупный скандал. Алана Мамаева узнала, что супруг ей вновь изменил. Любовницей стала испанка, которая у себя в stories после секса с Павлом опубликовала положительный тест на беременность.


Новость об измене Павла Алана приняла с трудом. Она опубликовала скрин переписки, из которого ясно, что футболист на сборах переспал с моделью. После этого девушка пропала из социальных сетей. Ходили слухи, что Мамаева хотела покончить жизнь самоубийством и напилась таблеток, после чего ее откачивали в местной больнице. А некоторое время назад Алана заявила, что подает на развод после восьми лет брака. По ее словам, они решили разойтись «мирно и без скандалов». Алана заявила, что не будет претендовать на имущество футболиста, а также не будет препятствовать общению с дочерью Алисой.

Представлять супругов будут адвокаты. Таким образом Павлу не придется самому ездить на заседания и общаться с журналистами, отвечая на неудобные вопросы.

«Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь больше у Вас не будет вопросов», — заявила жена футболиста в stories.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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