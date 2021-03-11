Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны

Лидия Мартынова

Всероссийский детский центр «Смена» принимает первый весенний заезд 2021 года. С 11 по 24 марта здесь будут проводиться три образовательные программы, в которых примут участие 400 школьников из 43 регионов страны, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«#МастерскаяЛидеров» поможет ребятам освоить технологии социального проектирования, получить навыки самостоятельной деятельности и работы в команде, реализовать собственные идеи и проекты. В рамках программы запланированы мастер-классы, экспертные сессии и тематические встречи. Итоговым мероприятием станет марафон проектов «Лидеры меняют Мир».

Программа «Территория развития» объединит школьников, которые интересуются архитектурой. Они узнают об особенностях современной архитектуры и создадут собственные проекты по различным модулям: «Градостроительство», «Общественные пространства», «3D-визуализация», «Малые архитектурные формы». Заключительное мероприятие программы «Территория развития» – создание арт-объекта «Дидактический конструктор для молодых архитекторов».

Участники авторского проекта ВДЦ «Смена» «Лидеры Добрых Дел» посетят мастер-классы, тренинги, лекции, продемонстрируют свои знания и умения в конкурсной игре «Я – Лидер!», в презентации арт-объекта «Линия Добра», а также подготовят шесть уникальных социальных проектов ко Дню добра. Партнёрами в реализации программы выступают Российский союз молодёжи, общественная организация «Мосволонтёр», многопрофильный детский центр «Эйн&Штейн», всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.