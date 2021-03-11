Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны

Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны

Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны

Всероссийский детский центр «Смена» принимает первый весенний заезд 2021 года. С 11 по 24 марта здесь будут проводиться три образовательные программы, в которых примут участие 400 школьников из 43 регионов страны, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«#МастерскаяЛидеров» поможет ребятам освоить технологии социального проектирования, получить навыки самостоятельной деятельности и работы в команде, реализовать собственные идеи и проекты. В рамках программы запланированы мастер-классы, экспертные сессии и тематические встречи. Итоговым мероприятием станет марафон проектов «Лидеры меняют Мир».

Программа «Территория развития» объединит школьников, которые интересуются архитектурой. Они узнают об особенностях современной архитектуры и создадут собственные проекты по различным модулям: «Градостроительство», «Общественные пространства», «3D-визуализация», «Малые архитектурные формы». Заключительное мероприятие программы «Территория развития» – создание арт-объекта «Дидактический конструктор для молодых архитекторов».

Участники авторского проекта ВДЦ «Смена» «Лидеры Добрых Дел» посетят мастер-классы, тренинги, лекции, продемонстрируют свои знания и умения в конкурсной игре «Я – Лидер!», в презентации арт-объекта «Линия Добра», а также подготовят шесть уникальных социальных проектов ко Дню добра. Партнёрами в реализации программы выступают Российский союз молодёжи, общественная организация «Мосволонтёр», многопрофильный детский центр «Эйн&Штейн», всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих детских садов в современные помещения
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 21 млн рублей
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях в ее адрес
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России

Еще по теме

В ВДЦ «Смена» школьники познакомятся с основами добровольчества и профориентационной работы
В «Орленке» проходит смена Русского географического общества
В ВДЦ «Смена» завершилась профильная программа по робототехнике и техническим видам спорта
В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена