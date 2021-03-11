Омский государственный педагогический университет присоединился к реализации регионального проекта «Своя территория»

Влада Некрасова

В ОмГПУ стартовал курс повышения квалификации для социальных педагогов и педагогов-психологов, которые будут приглашены к реализации проекта «Своя территория». В течение двух недель 80 человек пройдут обучение в рамках курса «Инновационная технология психосоциальной работы с подростковой аудиторией», сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области.

Северный драматический театр им. М.А. Ульянова на протяжении пяти лет внедряет современную технологию работы с подростками. Региональный межведомственный социальный проект «Своя территория», разработанный театром, получил поддержку Президента Российской Федерации и вошел в сотню лучших проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Главная цель проекта – социализация подростков.

«Преподаватели ОмГПУ обсудят со слушателями современные тенденции психологического консультирования, психотерапии, социального взаимодействия, психологии девиантного поведения, современные техники в деятельности психолога и многие другие аспекты. Полученные знания помогут социальным педагогам и педагогам-психологам эффективно выстроить обсуждения спектаклей с подростками», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

По словам экспертов, в настоящее время в обществе существует острая потребность в создании культурно-образовательной среды, которая могла бы способствовать распространению культурных традиций, духовно-нравственных ценностей, формировать критическое восприятие действительности и предоставлять возможности для социализации подростков.

Социальный проект «Своя территория» стартовал в 2015 году. Проект рассчитан на молодежь от 14 до 19 лет. К его реализации подключились 150 школ региона, более трех тысяч подростков. В 2020 году командой проекта были разработаны методические рекомендации для социальных педагогов и психологов по сопровождению проекта, курсы повышения квалификации уже прошли 400 психологов.