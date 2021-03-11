Оптическая иллюзия с отделившейся от кошки головой озадачила пользователей сети

Вадим Карасев

Фото: Reddit

Пользователей сети озадачила фотография кошки, которая выглядит так, будто ее голова отделилась от тела. На оптическую иллюзию, опубликованную на Reddit в конце февраля, издание Unilad обратило внимание в среду, 10 марта.

На снимке, который вызвал вопросы у многих комментаторов, запечатлено две кошки. Одна из отвернулась от камеры и встала таким образом, что ее голова была полностью скрыта телом. Вторая же лежала в корзинке, из-за которой было видно только голову животного.

Фотография обеспокоила некоторых пользователей. «Эта кошка же не распилена пополам?..» — уточнил @lapidaryleporidae. Один из юзеров предположил, что животное попало в межпространственный портал.

В комментариях также пошутили о том, что кошка была доставлена в таком виде из магазина IKEA, назвали ее зомби, а также предположили, что она на самом деле французская аристократка, ставшая жертвой гильотины. «Кажется, это и есть тот самый кот Шредингера, о котором я все время слышу», — поиронизировал @cgardner1988.

Ранее австралиец опубликовал фотографию поля и предложил другим пользователям самостоятельно отыскать на нем змею. Скрывающаяся от глаз человека рептилия находилась посреди поля, но из-за своего окраса и достаточно высокой травы она была практически незаметной.