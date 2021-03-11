Организатор Евровидения запретил выступать Белорусии на конкурсе

Алексей Вольцев

Решение было принято после изучения перевода песни «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста».

Исходя из официального заявления, песня содержит недопустимый политический смысл, который запрещён правила проведения конкурса «Евровидение». От представителя Минска потребовали замены песни.

«Мы проинформировали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуси в Евровидении, что песня — в ее нынешнем виде — не имеет права участвовать в конкурсе», — оргкомитет «Евровидения».

У Минска ещё есть время представить новую песню, тем не менее пользователи увидели в таком решении двойные стандарты, так как политические песни давно стали обыденностью на конкурсе. По их мнению выступление Джамалы от Украины несло в себе открытый политический смысл.