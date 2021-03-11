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"Орского маньяка" ищут в Москве

"Орского маньяка" ищут в Москве

Предполагаемый серийный убийца из Орска Валерий Андреев может скрываться в Москве — по данным СМИ, ориентировку на него разослали столичным полицейским.

Андреев находится в розыске не только в России, но и в странах — участницах Интерпола. Действительно ли его видели в российской столице и на каком основании были разосланы ориентировки, неизвестно. Подтверждения этой информации из официальных источников тоже еще не поступало.

Валерий Андреев

Дальнобойщик Валерий Андреев впервые был заподозрен в убийствах в 2012 году после исчезновения 18-летней Ольги Журавлевой — его задержали, допросили и отпустили. Вскоре он скрылся, а в его жилье и гараже провели обыски и нашли замытые пятна крови.

После семи лет безуспешных поисков к процессу подключили Интерпол. Следствие подтвердило вину Андреева в семи убийствах, всего он может быть причастен более чем к 100 эпизодам. Большинство нападений произошло на маршрутах дальнобойщика, тела находили в окрестных лесополосах.

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По материалам: uposters.ru
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