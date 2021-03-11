Осторожно! Официальные аккаунты BTS были взломаны!

Лидия Мартынова

И зачем так делают?!

Недавно АРМИ заметили странное видео в TikTok-аккаунте BTS. Обратив на профиль внимание и разглядев его поглубже, фаны сделали вывод, что аккаунт был взломан, ведь отныне он назывался «team alpha«. Видно, что хакер довольно-таки свободно чувствовал себя на страничке звезд. Постил видео, ставил загадочные рассылки, делал не совсем понятные людям подписи, призывающие посетить другой Instagram.

К счастью, доступ к аккаунту BTS был восстановлен, но АРМИ все же начали быстро распространять информацию о том, что какой-то мошенник «хакнул» официальный профиль «Бантан», чтобы остальные поклонники, не знающие про инцидент, не стали жертвами обмана. «А что если они начнут вымогать деньги арми и требовать их перейти по фейковым ссылкам и отнимать их пароли?» — беспокоились за своих товарищей любители творчества Bangtan Boys.

К слову, в ролике ниже вы можете посмотреть на те самые видео, которые были опубликованы от имени айдолов. Кстати, некоторые поклонники все же считают, что никакого взлома не происходило. Скорее всего, менеджеры акка решили хайпануть на истории со взломом и сами позаботились о некоторых изменениях контента на страничке.